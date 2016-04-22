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مصرع فلاح بطلق ناري علي يد جاره بأسيوط

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مصرع فلاح بطلق ناري علي يد جاره بأسيوط مصرع فلاح بطلق ناري علي يد جاره بأسيوط

22 إبريل 2016 | 5:21 مساءً

اطلاق نار صورة أرشيفية

لقى فلاح  حتفه إثر إصابته بطلق نارى فى بقرة عرب الكلابات بمركز الفتح  محافظة أسيوط

mومن ناحبته أتهم نجله “خليفة . ع . ح . خ ”   “عبد الرحمن . ع .  . ع “40 سنه عامل بالأوقاف و مقيم ذات الناحية

كما أضاف شاهد عيان  بمعلومات لضباط وحدة مباحث المركز مفادها تواجد المتهم بإ

حدي حدائق الفاكهة ذات الناحية  وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية محلية مدعومة بمجموعات قتالية ومدرعة من إدارة قوات الأمن  وتمكنوا من ضبطه وبحوزته بندقية آلية عيار 7,62×39مم تحمل أرقام 6058060 علي جسم السلاح، و (20) طلقة من ذات العيار، و (2) خزينة . ومن جانبه أقر المتهم بارتكاب الجريمة بنفس السلاح الذي وجد بحوذته.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

2016-04-22

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