ميريام فارس تُبهر الجميع في أحدث إطلالاتها!

ميريام فارس أو كما تلقب بملكة المسرح، أصبح اليوم لقبها أيضاً ملكة الأناقة بعد أن أبهرت جميع معجبيها بإطلالات رائعةٍ وقوامٍ رشيقٍ وممشوقٍ بعد أن وضعت مولودها الأول منذ شهور قليلة، حيث شاهدناها في أزياءٍ كاجوال عصرية وفي أزياءٍ رسمية فاخرة وجميعها بدت رائعة على جسمها!

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ومن أبرز الإطلالات التي شاهدناها بها هي الجلابية الزرقاء من قماش الشيفون المزينة بالترتر الفضي التي اختارتها من "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli، كما إطلالتها في فستان سهرة باللون الزيتي مع ياقة مفتوحة على شكل حرف "V" وقد زينت هذه الإطلالة بمجوهرات فاخرة عبارة عن عقد طويل وسوار ماسي للكف، وفي إطلالة أُخرى اختارتها لعشاء في لندن نسقت ميريام فارس "بليسوت" Palysuit قصير أسود منقط بالأبيض مع قبعة أنيقة سوداء.

كما وفي أحدث إطلالة لميريام فارس شاهدناها لها على صفحتها الشخصية على انستقرام نسقت سروالاً باللون الأبيض مع قميص من اللون نفسه أيضاً، وسترة خفيفة باللونين الأسود والأبيض وقد أبرز هذا اللوك رشاقتها بشكل ملحوظ.

من خلال هذه الإطلالات أثبتت ميريام فارس أن النساء بإمكانهن أن يكن أنيقات في مختلف مراحل حياتهن وأنهن يزددن أناقة بعد أن يصبحن أمهات، كما أثبتت أيضاً أنها من أكثر النجمات العربيات أناقة ومواكبة للموضة.

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