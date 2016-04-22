31 طبيبا يضعون الخطوط الاسترشادية لصيام مريض السكر فى رمضان

عقدت الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم برئاسة الدكتورة إيناس شلتوت مؤتمرا علميا اليوم عن مرضى السكر فى رمضان.

وأوضحت الدكتورة إيناس أستاذ الباطنة والسكر أن المؤتمر عقد بمشاركة التحالف الدولى للسكر وجمعية صعيد مصر للسكر، بحضور الدكتور مجدى عاشور المستشار الاكاديمى لمفتى الديار المصرية نائبا عن المفتى الدكتور شوقى علام.

وكشف الدكتور محمد حسنين استشارى السكرى ورئيس التحالف الدولى للسكرى، عن أن 31 أستاذا لمرض السكر من شتى قارات العالم وضعوا أول خطوط استرشادية لمرضى السكر فى رمضان، فى العالم.

وقال إن الخطوط الاسترشادية شملت توصيات طبية ودينية أقرها مفتى الديار المصرية، وهذه الخطوط متاحة للاطلاع عليها فى مختلف أنحاء العالم.

وقال الدكتور مجدى عاشور المستشار الأكاديمى لمفتى الديار المصرية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": يوجد نوعان من المرضى..

النوع الأول: مرضى يعانون من مرض عارض والطبيب هو الفيصل فإذا رأى أن صيامهم يؤخر شفائهم أو يصيبهم بضرر يوصى بإفطارهم يجب على المريض فى هذه الحالة الالتزام بكلام الطبيب والشريعة تؤيد عدم صيامه حتى يشفى مع قضاء ما فاته من أيام بعد رمضان لقولة تعالى "فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر".

النوع الثانى: مرضى مصابون بمرض مزمن مثل السكر والضغط، وهنا إذا كان الصيام يؤثر على صحتهم يوصى الطبيب بإفطارهم وعليهم إخراج فدية عن كل يوم يفطرونه، وليس علية قضاء لأن المريض فى هذه الحالة لا يستطيع الصوم مطلقا غير أن بعض الأمراض المزمنة يستطيع المريض الصوم معها تحت إشراف الطبيب الذى لا يحق له أن يمنعه من الصيام مادام قادرا وعلى الطبيب ألا يسارع بإعطاء رخصة الإفطار للمريض دون عذر مشيرا إلى أن الفدية تكون بمقدار 7 جنيهات مصرية لكل يوم إفطار.



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