إيناس شلتوت: 17% من المصريين مرضى سكر و2% فى مرحلة ما قبل الإصابة

أكدت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ السكر والغدد الصماء ورئيس الجمعية العربية لأمراض السكر والميتابوليزم، أن 17 % من عدد البالغين مصابون بالسكر فى مصر ، كما تحتل مصر المركز الثامن عالميًا فى عدد مرضى السكر، بإجمالى 8 ملايين مريض، وأن 12% من البالغين المصريين فى مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر.

وكشفت الدكتورة إيناس خلال مؤتمر "مريض السكر ورمضان" الذى يعقد اليوم بالقاهرة، عن أن جملة ما تنفقه مصر على مضاعفات مرض السكر أكثر بكثير مما تنفقه على مضاعفات المرض، حيث تتراوح التكلفة بين 50 و500 دولار للمريض الواحد سنويًا.

وقالت الدكتورة إيناس فى المؤتمر الذى يعقد بالاشتراك مع الاتحاد الفيدرالى الدولى وجمعية الصعيد للسكر، إن مصر من أكثر الدول الإسلامية حرصًا على الصيام فبينما نجد نسبة المسلمين المصابين بالسكر فى العالم الذين يتمسكون بالصوم حوالى 80% نجد أن النسبة بمصر 97%، ولذا وجهننا بحرص المصريين المصابين بالسكر على الصيام، تبعًا للأبحاث التى خلصنا منها إلى الخطوط الاسترشادية لصيام مريض السكر.

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