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الصومال تشكل قوات خاصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

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الصومال تشكل قوات خاصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر الصومال تشكل قوات خاصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

>أعلنت الصومالية اليوم الجمعة عن تشكيل قوات شرطية خاصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر للحد من ظاهرة الهجرة عبر قوارب الموت فى البحر الأبيض المتوسط.

وقال نائب رئيس الوزراء الصومالى محمد عمر عرتى - حسبما نقلت قناة (سكاى نيوز) - إن الحكومة قررت تشكيل شرطة خاصة تتفرغ فى وقف ومتابعة هذه الظاهرة ولها جميع الصلاحيات فى تتبع أعمال الوكالات السفر والسياحة وحركة المسافرين المتوجهين إلى البلدان التى تنشط فيها ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وأضاف "عرتي" أن الحكومة مصرة على الحد من مخاطرة الشباب على حياتهم فى رحلات قد تنتهى بالغرق وكانت آخرها حادثة الغرق قارب مهاجرين فى البحر المتوسط، والتى أودت بحياة أكثر من 200 شاب وشابة لم تتجاوز أعمارهم فى الثلاثين من عمرهم .

وكان الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود قد ناشد الدول الواقعة فى البحر المتوسط بأخذ التدابير اللازمة لضبط الشبكات المنشغلة فى تهريب البشر لإنقاذ حياة شباب القارة الإفريقية.
>وقال الرئيس الصومالى - فى بيان - "اتصلنا بالدول المعنية وكذلك بعثاتنا الدبلوماسية فى هذه الدول لتجهيز مراسم الجنازة والدفن، وكذلك طلبنا من تعقب الشبكات التى تعمل فى تهريب البشر مقابل ربح مادي".

وكانت الحكومة الصومالية أكدت غرق 200 صومالى من أصل 500 مهاجر من الصومال والسودان وإثيوبيا فى حادث غرق سفينة تحمل مهاجرين فى البحر الأحمر المتوسط.
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مصر 365

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