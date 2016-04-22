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4 طرق لتجفيف الحذاء بسرعة

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الجمعة 22-04-2016 17:24

تحتاج الأحذية وقتاً طويلاً لتجفّ، بعد غسلها. ولحلّ هذه المشكلة، "سيدتي. نت" يقدّم لقارئاته أبرز الطرق لتجفيف الحذاء المبلّل من دون إتلافه:

- ضعي ورق الجرائد داخل الحذاء، مما يساعد على امتصاص المياه والرطوبة بسرعة.
- ضعي الحذاء أمام مبرّد الهواء أو في الأماكن المشمسة، بالقرب من النافذة.
- استخدمي مجفّف الشعر للتخلص من رطوبة الحذاء من الداخل.
- لفّي منشفة، وأدخلي أطرافها داخل الحذاء، وأحكمي الأربطة جيداً لتجفيف الحذاء في بضع دقائق.

نصيحة:
تجنبي تجفيف حذائك المبلّل قرب أيّ مصدر حراري كالمدفأة مثلاً، خصوصاً إذا كان من الجلد.

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سيدتي