4 طرق لتجفيف الحذاء بسرعة

تحتاج الأحذية وقتاً طويلاً لتجفّ، بعد غسلها. ولحلّ هذه المشكلة، "سيدتي. نت" يقدّم لقارئاته أبرز الطرق لتجفيف الحذاء المبلّل من دون إتلافه:

- ضعي ورق الجرائد داخل الحذاء، مما يساعد على امتصاص المياه والرطوبة بسرعة.

- ضعي الحذاء أمام مبرّد الهواء أو في الأماكن المشمسة، بالقرب من النافذة.

- استخدمي مجفّف الشعر للتخلص من رطوبة الحذاء من الداخل.

- لفّي منشفة، وأدخلي أطرافها داخل الحذاء، وأحكمي الأربطة جيداً لتجفيف الحذاء في بضع دقائق.

نصيحة:

تجنبي تجفيف حذائك المبلّل قرب أيّ مصدر حراري كالمدفأة مثلاً، خصوصاً إذا كان من الجلد.