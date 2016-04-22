أمن قنا يسيطر على اشتباكات قرية الدير الغربى ويلقى القبض على 5 من المتهمين

تمكنت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن قنا بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث واللواء أشرف عبد الله مفتش الأمن العام من السيطرة على الاشتباكات بين عائلتى "العنابرة" و"على" بقرية الدير الغربى التابعة لمركز قنا، والتى أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد نشوب اشتباكات مسلحة بين عائلتى "العنابرة" و"على" بقرية الدير الغربى بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين مابين طلقات نارية وجروح وكدمات انتقلت قوة أمنية بقيادة العميد أيمن فتحى رئيس المباحث الجنائية إلى القرية، وتم فرض السيطرة على الاشتباكات.

فيما استقبلت مستشفى قنا العام، جثة حمد الله مصطفى محمد عبدالعظيم 27 سنة مزارع إثر إصابته بطلق نارى أودى بحياته، و8 مصابين وهم كلا من مصطفى كامل كامل 18 سنة، ودعاء حسين جابر 20 سنة، وعلوية جهلان ذكى 27 سنة، أحمد عبد السميع وفوزية أحمد ونعيمة على وعبيد حسن وعبده محمد بطلقات نارية وجروح وكدمات.

تم فرض كردون أمنى بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات وتم القبض على 5 من المتهمين فى تبادل إطلاق النيران، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

- مقتل شخص وإصابة 10 آخرين باشتباكات مسلحة بين عائلتين فى قنا