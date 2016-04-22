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بالصور.. محافظة الإسكندرية تشن حملة إزالة للباعة الجائلين من محطة مصر

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بالصور.. محافظة الإسكندرية تشن حملة إزالة للباعة الجائلين من محطة مصر بالصور.. محافظة الإسكندرية تشن حملة إزالة للباعة الجائلين من محطة مصر
شنت محافظة الإسكندرية من خلال حى وسط حملة لإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بقيادة رئيس الحى، حيث توجهت الحملة إلى ميدان محطة وتم ازالة الباعة الجائلين وإزالة جميع الاشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، وجارٍ المتابعة لمنع عودة الباعة واستغلال الطريق العام.

كما أزالت أجهزة الحى الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية بشارع رمضان يوسف وتانيس وكفر صقر ومسجد رمضان يوسف وجارٍ المتابعة والتصدى لكل من يحاول استغلال حرم الطريق وإعاقة حركة المارة والسيارات.

من جهة أخرى، قامت إدارة إشغال الطريق التابعة لحى شرق برئاسة اللواء خالد فوزى، وصلاح النوبى مدير إدارة إشغال الطريق ومعاونى الإدارة والدكتور ضيف سليمان مساعد رئيس الحى بحملة إزالة للإشغالات من منطقة كليوباترا.


>حملة إزالة للباعة الجائلين من محطة مصر (1)

حملة إزالة للباعة الجائلين من محطة مصر (2)

حملة إزالة للباعة الجائلين من محطة مصر (3)

حملة إزالة للباعة الجائلين من محطة مصر (4)

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