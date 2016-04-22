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تشكيل هيئة مجلس نقابة البيطريين اليوم فى الشرقية

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تشكيل هيئة مجلس نقابة البيطريين اليوم فى الشرقية تشكيل هيئة مجلس نقابة البيطريين اليوم فى الشرقية
قال الدكتور رفعت خضرى نقيب البيطريين بالشرقية، إنه تم عقد اجتماع اليوم الجمعة لتشكيل هيئة مجلس النقابة واللجان النوعية، ذلك بعد أعلن النتيجة النهائية للانتخابات التى أجريت الجمعة الماضية.

وأضاف فى تصريح صحفى، أن المجلس جاء كالتالى "الدكتور فتحى عبد العال أمين عام والدكتور عماد رجب أمين صندوق ومقرر لجنة الاقتراحات والشكاوى، الدكتور ياسر عبدالحكيم أمين صندوق مساعد ومقرر لجنة النشاط العلمى والمهنى، الدكتورة صفية حسن أمين عام مساعد ومقرر اللجنة الاجتماعية.

ومن جانبه قال الدكتور فتحى عبدالعال أمين عام النقابة لـ"اليوم السابع"، إن النقابة ستبذل قصارى جهدها لتقديم كل الخدمات المهنية للبيطريين، وسيعكف المجلس على تطوير الخدمات.


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