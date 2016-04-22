الإمارات تخصص 4 مليارات دولار لدعم الاستثمار والاحتياطى النقدى بمصر (تحديث)

بتوجيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى ختام زيارته للقاهرة، بتقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعما لمصر، اثنان مليار منهما توجه للاستثمار فى عدد من المجالات التنموية فى مصر ، وباقى المبلغ يتم إيداعه فى البنك المركزى المصرى لدعم الاحتياطى النقدى المصرى.

وذكرت وكالة الأنباء الإمارتية، أن الدعم يأتى فى إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجى بين البلدين، ومن منطلق موقف دولة الإمارات الثابت فى دعم مصر وشعبها الشقيق لتعزيز مسيرة البناء والتنمية، وتقديرا لدورها المحورى فى المنطقة.

وجدد الشيخ محمد بن زايد موقف الإمارات الداعم لمصر وشعبها فى تحقيق تطلعاته فى الاستقرار والتنمية والبناء، مشيرا إلى أن مصر تعد ركيزة للاستقرار وصمام أمان للمنطقة بما تمثله من ثقل استراتيجى وأمنى ودورها الريادى فى المنطقة.

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