أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ألغام تنظيم داعش الإرهابى تقتل عشرات المدنيين العائدين للرمادى العراقية

Google+ Print
ألغام تنظيم داعش الإرهابى تقتل عشرات المدنيين العائدين للرمادى العراقية ألغام تنظيم داعش الإرهابى تقتل عشرات المدنيين العائدين للرمادى العراقية

>قتلت عبوات ناسفة زرعها تنظيم داعش عشرات المدنيين العراقيين، الذين عادوا إلى مدينة الرمادى رغم تحذيرات من أن الجزء الأكبر من المدينة الواقعة فى غرب البلاد، لا يزال غير آمن بعد نحو أربعة أشهر من استعادتها من قبضة المتشددين.

وعاد عشرات الآلاف من النازحين إلى الرمادى عاصمة محافظة الأنبار، خلال الشهرين الأخيرين معظمهم من مخيمات شرقى المدينة فروا إليها، قبل أن يتقدم الجيش ويستعيد المدينة أواخر العام الماضى .

وأبطأ نقص الخبراء المدربين على إبطال مفعول العبوات الناسفة جهود استعادة الأمن لكن هذا لم يحل دون استجابة السكان لدعوات بالعودة أطلقها رجال دين محليون ومسؤولون حكوميون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365