ألغام تنظيم داعش الإرهابى تقتل عشرات المدنيين العائدين للرمادى العراقية

>قتلت عبوات ناسفة زرعها تنظيم داعش عشرات المدنيين العراقيين، الذين عادوا إلى مدينة الرمادى رغم تحذيرات من أن الجزء الأكبر من المدينة الواقعة فى غرب البلاد، لا يزال غير آمن بعد نحو أربعة أشهر من استعادتها من قبضة المتشددين.

وعاد عشرات الآلاف من النازحين إلى الرمادى عاصمة محافظة الأنبار، خلال الشهرين الأخيرين معظمهم من مخيمات شرقى المدينة فروا إليها، قبل أن يتقدم الجيش ويستعيد المدينة أواخر العام الماضى .

وأبطأ نقص الخبراء المدربين على إبطال مفعول العبوات الناسفة جهود استعادة الأمن لكن هذا لم يحل دون استجابة السكان لدعوات بالعودة أطلقها رجال دين محليون ومسؤولون حكوميون.