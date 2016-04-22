مصدر بأمن الشرقية: المتهم بحرق محصول القمح ناحية إكياد مختل عقليا

قال مصدر أمنى بمركز شرطة فاقوس بالشرقية إن الشخص المتهم بحرق كمية من محصول القمح ناحية قرية إكياد دائرة المركز مختل عقليا، ولم يحرق كمية كبيرة من القمح وتم التحفظ عليه للعرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى بالشرقية، إخطار من المقدم مصطفى عرفة رئيس مباحث فاقوس، يفيد بلاغا من الأهالى بعزبة العساكرة التابعة لقرية إكياد دائرة المركز، بضبطهم شخص فى الأربعينات من العمر، يشعل النيران فى محصول القمح الخاص بأحد الأهالى بالعزبة، وتمكن عدد من الأهالى من ضبطه وتسليمه لقوة من الشرطة، بعد محاولتهم التعدى عليه بالضرب، وتحرر عن ذلك المحضر 2980 إدارى مركز شرطة فاقوس.

وتبين من التحريات الأولية أن الشخص غريب عن المنطقة، لا يحمل بطاقة تحقيق الشخصية وأنه من محافظة المنوفية ومختل عقليا، وتم التحفظ عليه للعرض على نيابة فاقوس للتحقيق بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

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