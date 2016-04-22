أمن قنا يفرض كردونا أمنيا بـ"الدير الغربى" للسيطرة على اشتباكات بين عائلتين

فرضت قوات الأمن بقنا كردونا أمنيا بقرية الدير الغربى التابعة لمركز قنا، فى محاولة للسيطرة على اشتباكات مسلحة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة.

كانت قرية الدير الغربى التابعة لمركز قنا، قد شهدت اشتباكات مسلحة بين عائلتين، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين مابين طلقات نارية وجروح وكدمات.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد نشوب اشتباكات بين عائلتين بقرية الدير الغربى التابعة لمركز قنا، استخدمت فيها الأسلحة النارية انتقلت قوة أمنية بقيادة العميد أيمن فتحى رئيس المباحث الجنائية، وأشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية فى محاولة لفض الاشتباكات بين العائلتين، التى أسفرت عن مصرع حمد الله مصطفى، وإصابة كل من أحمد عبد السميع ومصطفى كامل وفوزية أحمد ونعيمة على ودعاء حسين وعدوية جهلان وعبيد حسن وعبده محمد و2 آخرين مابين طلقات نارية وجروح وكدمات.

تم نقل الجثة للمشرحة والمصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج، وتكثف قوات الأمن جهودها للسيطرة على الاشتباكات بين العائلتين .

- مقتل شخص وإصابة 10 آخرين باشتباكات مسلحة بين عائلتين فى قنا