8 فوائد جمالية مذهلة للجلسرين

يعتبر الجلسرين من أرخص المنتجات الطبيعية المتوفرة في الأسواق بشكل مستمرّ، وهو موجود طوال العام من دون الحاجة إلى انتظار وقتٍ أو موسم معيّن للحصول عليه، بالنظر إلى مكوّناته الفعّالة في ترطيب وتغذية البشرة. ولعلّ هذا هو السرّ وراء توفر الجلسرين في الكثير من منتجات العناية بالبشرة، فهو غني بمكوّنات الترطيب الرائعة والفريدة.

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إليك سيدتي 8 استخدامات مذهلة للجلسرين:

1.مرطب: استخدامك للجلسرين يومياً على بشرتك يساعد على ترطيب طبقات بشرتك من الداخل وإمدادها بالعناية والتغذية الرائعة؛ كلّ ما عليك فعله هو مزج ملعقة من الجلسرين مع تسع ملاعق من الماء، ثمّ ضعي المزيج في زجاجة واستخدميه بعد ذلك كرذاذ منعش ومرطّب لبشرتك.

2.مضاد للبكتيريا: يعتبر الجلسرين من مضادات الجراثيم والبكتيريا القوية التي تفيد البشرة وتجعلها نظيفة ورائعة، كما أنه يساعد في حلّ جميع مشكلات البشرة.

3.مكافحة حب الشباب: بسبب خاصية الجلسرين المضادة للجراثيم، تأكّدي أنه من أروع المنتجات في التخلّص من حبّ الشباب؛ كل ما عليك فعله هو مزج الجلسرين مع المطهّر اليومي الخاص بك؛ فذلك سيساعدك على التخلّص من حب الشباب وتقليل احمرار البشرة.

4.التقليل من الرؤوس السوداء: تظهر الرؤوس السوداء نتيجة جفاف البشرة؛ فإذا كانت بشرتك، وبالأخص وجهك دائم الترطيب، فهذا الأمر سيقلّل من احتمال تراكم الرؤوس السوداء عليها؛ لذا اهتمّي بإدخال الجلسرين في أقنعتك الأسبوعية، أو حتى استخدميه بمفرده لضمان ترطيب بشرتك دوماً وللتخلّص من جفافها.

5.إبطاء علامات الشيخوخة: الترطيب عنصر أساسيّ في الحفاظ على بشرتك من التجاعيد، كما أنه من أفضل المنتجات الطبيعية التي تزيد البشرة توهّجاً.

6.تمهيدي للمكياج: يمكنك استخدام الجلسرين كتمهيد طبيعي للمكياج، فهو يساعد في الحفاظ على المكياج لفترة أطول على بشرتك.

7.شعر لامع: لا تقتصر فوائد الجلسرين على البشرة فحسب، فعندما تشعرين بأنّ شعرك قد أصبح باهتاً قليلاً، قومي بوضع القليل من الجلسرين على يديك، ثمّ دلكي أطراف شعرك، إذ سيساعدك ذلك في الحصول على شعر لامع، كما يمكنك وضع القليل منه على البلسم الخاص بك لتحصلي على ترطيب ولمعان لشعرك مع كلّ غسلة.

8.للتخلص من قشرة الرأس: تظهر القشرة نتيجة جفاف فروة الرأس؛ فإذا عملت قناعاً من الجلسرين أسبوعياً على فروة رأسك، فذلك سيساعدك في الحفاظ على ترطيب فروة رأسك دائماً، وبالتالي التخلص من القشرة.