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أسرار نضارة بشرة Kylie Minogue

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الجمعة 22-04-2016 15:05

تشير نجمة هوليوود Kylie Minogue إلى أنّ السر وراء نضارة بشرتها المستمرة هو أنها لا تخرج من منزلها مطلقاً دون تطبيق كريم الحماية من أشعة الشمس؛ فهذا الكريم هو الأساس في حماية البشرة وفي إبقائها بعيدة عن التجاعيد المبكرة.
وتقول: "إن الاعتقاد السائد الذي يقول إنه يجب تطبيق كريمات الحماية من الشمس في أيام الصيف المشمسة فقط هو خاطئ تماماً، بل يجب تطبيق كريمات الحماية يومياً حتى في أيام الشتاء والأيام الغائمة، فأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارّة يمكنها أن تخترق الوجه، وتسبّب له التلف حتى وإن كانت غير مباشرة".
وأخيراً، على كلّ سيدة أن تشرب كميات كبيرة من الماء لإبقاء بشرتها نضرة وبعيدة من الجفاف.

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سيدتي