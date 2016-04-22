ضبط 28 طن أسماك مملحة فاسدة خلال حملة تموينية في أسيوط

مراسل «ONA»:

تمكن أفراد مديرية التموين بأسيوط بالتعاون مع إدارتى الطب البيطرى والصحة، الجمعة، من ضبط 28 طنًا و148 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، قبل ترويجها في الأسواق خلال احتفالات عيد شم النسيم.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مديرية التموين بورود معلومات أكدتها التحريات بقيام “محمود.م.م.ص” 45 سنة، مقيم ببندر أبو تيج صاحب محل ومخزن أسماك مملحة بتخزين كميات كبيرة من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بغرض إعادة ترويجها للبيع في الأيام المقبلة خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة توجهت حملة من التموين بمشاركة ضباط قسم شرطة أبو تيج ولجان فنية من الطب البيطري والصحة، حيث تم التقابل مع المتحري عنه وضبط بمسكنة والمخزن الخاص به27 طنا و500 كيلو من الأسماك المملحة معباة داخل 1100 صفيحة زنة الواحدة 25 كيلو.

وأكدت اللجان الفنية البيطرية والصحية أن تلك المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لتغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وأنها متحللة وتظهر عليها علامات التعفن ورأت اللجنة البيطرية إعدام المضبوطات عقب استئذان النيابة.

وتم ضبط “كريم.ن.ك.أ” 46 سنة، سائق ومقيم ببندر منفلوط وحال تواجد الحملة ببندر ديروط تم ضبط السيارة 3517 ي ج ا وعلى متنها كميات 648 كيلو من الأسماك المملحة معبأة داخل 36 صفيحة زنة الواحدة 18 كيلو وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأكدت اللجنة البيطرية والتي ترى إعدامها عقب استئذان النيابة، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة النيابة.