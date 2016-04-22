أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى يعتزمون اقتراح زيادة تمويل مكافحة فيروس زيكا

قال ثاد كوتشران رئيس لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكى أمس الخميس إن أعضاء بالمجلس من الحزبين الديمقراطى والجمهورى سيطرحون قريبا اقتراحا بزيادة التمويل المخصص لمكافحة عدوى زيكا الفيروسية التى تستفحل بسرعة فى الأمريكتين.

وكان الديمقراطيون ومسئولو إدارة أوباما حثوا الكونجرس الذى يهيمن عليه الجمهوريون على منح معونات طارئة حجمها نحو 1.9 مليار دولار لمكافحة فيروس زيكا.

وقال كثير من الجمهوريين إنهم فى حاجة إلى مزيد من المعلومات من الإدارة الأمريكية قبل الموافقة على التمويل.

ورصد فيروس زيكا فى البرازيل العام الماضى ويستفحل فى الأمريكتين ويرتبط بآلاف من حالات صغر حجم الرأس وتشوهات المواليد ما ينم عن خلل فى نمو المخ.

وفى تعديل مؤقت قال البيت الأبيض فى وقت سابق من الشهر الجارى إنه سيعيد تخصيص أموال حجمها 589 مليون دولار لكنه قال إنها لن تكفى لمواجهة خطر زيكا.

ولم يحدد كوتشران خلال اجتماع للجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ حجم التمويل المطلوب فيما قال الجمهوريون إنهم سيضيفون أموالا للتمويل المقترح من البيت الأبيض.

وأوضح مسئولون بحملة هيلارى كلينتون المرشحة المحتملة لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطى إنها أوفدت اثنتين من كبار مساعديها إلى بويرتو ريكو مطلع الأسبوع فى مهمة لتقصى الحقائق وجمع مزيد من الحقائق عن عدوى زيكا الفيروسية.

- منظمة الصحة العالمية: زيكا ينتشر فى 66 دولة و2.2 مليار شخص عرضة للخطر

>

- بالفيديو.. لوحة إعلانية ذكية تحاكى العرق البشرى لمكافحة "زيكا" بالبرازيل

>