الجبورى مستنكرا تفجير مسجد شيعى: قوى الشر والإرهاب لا تزال تتربص بالعراقيين

>استنكر رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، اليوم الجمعة ، العمل الإرهابى الذى استهدف المصلين الآمنين فى منطقة الرضوانية جنوب غربى بغداد، وقال إن" قوى الشر والإرهاب لا تزال تتربص بالعراقيين وتمارس شتى أنواع الإجرام".

وطالب رئيس البرلمان - فى تصريح صحفى اليوم - القوات الأمنية بأخذ زمام المبادرة ووضع الخطط التى تكفل "القضاء على الزمر الشريرة وتحفظ أمن المواطن"، معربا عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا متمنيا الشفاء للجرحى.

وكان انتحارى يرتدى حزاما ناسفا فجر نفسه مستهدفا مصلين فى مسجد شيعى "حسينية الإمام علي" بمنطقة الرضوانية الغربية ببغداد؛ أسفر عن مقتل عراقيين اثنين وإصابة ثمانية آخرين.. وهى حوادث متكررة يعلن تنظيم(داعش) الإرهابى المسؤولية عنها.