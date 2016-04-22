الإمارات تخصص 4 مليارات دولار لدعم الاستثمار والاحتياطي النقدي لمصر

قررت الإمارت تقديم 4 مليارات دولار دعما لمصر، ووفقا لما جاء في وكالة أنباء الإمارات فقد تقرر بناء على توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في ختام زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمصر، تقديم 4 مليارات دولار، اثنان مليار منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر واثنان مليار وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي.

وأضافت الوكالة، أن ذلك يأتي في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين ومن منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مصر وشعبها الشقيق لتعزيز مسيرة البناء والتنمية وتقديرا لدورها المحوري في المنطقة .