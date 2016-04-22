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مصر للطيران : الجزء الذي عثر عليه في مطار جدة لا يخص طائرة الشركة

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مصر للطيران : الجزء الذي عثر عليه في مطار جدة لا يخص طائرة الشركة مصر للطيران : الجزء الذي عثر عليه في مطار جدة لا يخص طائرة الشركة

للطيران

مراسل ONA

أوضح صفوت مسلٌم رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران إن طائرة الشركة القادمة من جدة هبطت بسلام بمطار القاهرة ، وتبين ان الطائرة سليمة وان الجزء الموجود بمطار جدة لا يتبع الطائرة المصرية .

 

وأوضح مسلم، أن برج المراقبة بمطار القاهرة، تلقي اشارة من مطار جدة، بالعثور علي جزء من احدي الإطارات يشتبه في كونه قد سقط من طائرة مصر للطيران ، والتى اقلعت من مطار جدة فى طريقها الى مطار القاهرة الدولي .

 

وأوضح مسلم أنه وفقا للتعليمات الدولية يتم إعلان الاستعداد المحلي لاستقبال الطائرة، وتم إعلان حالة التأهب لاستقبال طائرة الشركة رحلة رقم 662 القادمة من جدة ، بعد تلقي البلاغ واستدعاء فرق الحماية المدنية، وسيارات الدعم المائي، وإخلاء ممر الطوارئ لهبوط الطائرة .

 

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