مصر للطيران : الجزء الذي عثر عليه في مطار جدة لا يخص طائرة الشركة

مراسل ONA

أوضح صفوت مسلٌم رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران إن طائرة الشركة القادمة من جدة هبطت بسلام بمطار القاهرة ، وتبين ان الطائرة سليمة وان الجزء الموجود بمطار جدة لا يتبع الطائرة المصرية .

وأوضح مسلم، أن برج المراقبة بمطار القاهرة، تلقي اشارة من مطار جدة، بالعثور علي جزء من احدي الإطارات يشتبه في كونه قد سقط من طائرة مصر للطيران ، والتى اقلعت من مطار جدة فى طريقها الى مطار القاهرة الدولي .

وأوضح مسلم أنه وفقا للتعليمات الدولية يتم إعلان الاستعداد المحلي لاستقبال الطائرة، وتم إعلان حالة التأهب لاستقبال طائرة الشركة رحلة رقم 662 القادمة من جدة ، بعد تلقي البلاغ واستدعاء فرق الحماية المدنية، وسيارات الدعم المائي، وإخلاء ممر الطوارئ لهبوط الطائرة .