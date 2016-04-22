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اختيار أوبي ميكيل وأحمد موسى وإيجالو في قائمة نيجريا للأولمبياد

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اختيار أوبي ميكيل وأحمد موسى وإيجالو في قائمة نيجريا للأولمبياد اختيار أوبي ميكيل وأحمد موسى وإيجالو في قائمة نيجريا للأولمبياد

أعلن سامسون سياسيا المدير الفني لمنتخب نيجيريا الأوليمبي عن أسماء الثلاثة لاعبين فوق السن الذين سيضمهم لقائمة النسور استعدادا للمشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو.

وتلعب نيجيريا في المجموعة الثانية في الأولمبياد التي تقام الصيف الجاري في البرازيل إلى جانب كل من السويد وكولومبيا واليابان.

ويحق لكل منتخب يشترك في الأولمبياد اختيار ثلاثة لاعبين فوق السن لضمهم لقائمة الفريق.

وأعلن سياسيا عن ضم الثلاثي جون أوبي ميكيل لاعب تشيلسي، وأوديون إيجالو مهاجم واتفورد، وأحمد موسى لاعب سيسكا موسكو لقائمة النسور المبدئية.

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