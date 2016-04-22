دراسة تكشف سبب خطورة الأنفلونزا على كبار السن وتسببها فى وفاتهم غالبا

الأنفلونزا من الأمراض الشائعة التى تصيب الصغار والكبار على حدٍ سواء، ولكنها تكون أكثر خطورة على كبار السن وتزداد مضاعفاتها بشكل ملحوظ، وقد تصبح قاتلة فى بعض الأحيان، وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ييل الأمريكية السبب المحتمل وراء ذلك.

وأشارت الدراسة أن الجهاز المناعى لكبار السن يعجز عن اكتشاف الإصابة بمرض الأنفلونزا، وهو ما يسمح للفيروس بأن يتضاعف ليصل إلى أعداد هائلة، وهو ما يصعب وظيفة كريات الدم البيضاء، ويجعل المهمة الملقاة على عاتقها ثقيلة، وبالتالى يتم إنتاج أعداد أكبر من الخلايا الدفاعية التى لا تهاجم الفيروس فقط، ولكنها تدمر الرئتين أيضاً، وكما ترتفع أيضا معدلات الالتهابات بشكل ملحوظ.

وأوضح الباحثون أن 90% من وفيات الأنفلونزا التى تحدث سنويا بين كبار السن تكون بسبب الآلية التى شرحناها آنفا، وأيضاً بسبب قلة إفراز البروتينات المضادة للفيروسات المعروفة باسم الإنترفيرون.

وأضاف الباحثون أنهم بصدد تطوير عقار جديد يستهدف الالتهابات الناجمة عن فيروس الأنفلونزا وتعطيل عمل بعض الأنزيمات والخلايا المناعية التى تدمر الأنسجة السليمة بالجسم، وهو ما قد يساهم نظريا فى تعزيز فرص بقاء كبار السن على قيد الحياة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Science"، وكما نشرت مؤخرا بالموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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