تقرير في الجول – هل نرى الموسم المقبل أول دربي ' صعيدي ' في تاريخ الدوري؟

نعم هذا قد يحدث، يتوقف الأمر على قدرة رجال عماد النحاس على البقاء بين الكبار في الموسم المقبل. وقتها سنرى أول دربي صعيدي في تاريخ الدوري المصري الممتاز.

النصر للتعدين حجز مكانه بين الكبار بعدما نجح في تخطي الأسيوطي عن طريق ركلات الترجيح في مباراة درامية كان الفريق فيها قاب قوسين أو أدنى من الخسارة لولا ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة. (طالع قصة صعود النصر للتعدين للممتاز)

وسيكون الفريق التابع لمحافظة أسوان هو رقم 68 الذي يشارك في الدوري المصري الممتاز، وقد يقابل "ابن بلده" نادي أسوان الموسم المقبل.

وقتها، سيكون أول دربي في محافظة بصعيد مصر في تاريخ المسابقة.

فلم يحدث من قبل أن تواجد فريقين من محافظة صعيدية في موسم واحد بالدوري، هذه ستكون أول مرة. يتوقف الأمر على المركز الذي سيحتله أسوان مع نهاية الدوري الممتاز الموسم الحالي. (طالع ترتيب الدوري)

العديد من محافظات مصر شهدت فريقين أو أكثر من قبل في نفس الموسم بالدوري، مثل الدقهلية ودمياط والغربية والإسماعيلية والمنوفية وبورسعيد والقليوبية والسويس.

لكن الموسم المقبل ستكون أسوان أول محافظة من الصعيد تحقق هذا الأمر، فهل نرى أول دربي صعيدي في الممتاز موسم 2016-2017؟