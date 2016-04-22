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الجيش السورى يحبط هجوما لجبهة النصرة وجند الأقصى على تجمعات سكنية بحماة

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الجيش السورى يحبط هجوما لجبهة النصرة وجند الأقصى على تجمعات سكنية بحماة الجيش السورى يحبط هجوما لجبهة النصرة وجند الأقصى على تجمعات سكنية بحماة

>أفاد مصدر عسكرى سورى، اليوم الجمعة، بأن وحدة من الجيش السورى وبتغطية من سلاح الجو، أحبطت هجوما شنه مسلحو (جبهة النصرة) و(جند الأقصى) على تجمعات سكنية اتجاه معان بريف حماة الشمالى شمال مدينة حماة بنحو 30 كم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله إن الاشتباكات "انتهت بإحباط الهجوم ومقتل 28 مسلحا من بينهم الملقب (أبو موسى) متزعم (جبهة النصرة) فى عطشان وتدمير آليتين مركب عليهما رشاشات ثقيلة و3 مدافع هاون".

وتنتشر فى قرى التمانعة وسكيك وعطشان مجموعات مسلحة تحت زعامة (جبهة النصرة) ومجموعات أخرى أعلنت مبايعتها لتنظيم (داعش) الإرهابى ومن بينها ما يسمى (جند الاقصى).

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