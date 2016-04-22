مخطط أحمال النادي: الأهلي مثل بايرن ميونيخ.. وأتمنى الوقوع مع الزمالك

شبه مايكل ليندمان مخطط الأحمال التدريبية في الأهلي فريقه ببايرن ميونيخ الألماني لأنه أبرز المرشحين لنيل دوري أبطال إفريقيا هذا العام.

ويرى ليندمان أن وقوع كبيري الكرة المصرية في مجموعة واحدة في دور المجموعات بدوري الأبطال سيوفر الكثير من المجهود الذي سيقطعه الفريق في حالة السفر خارج مصر.

وقال ليندمان للصحفيين:"الحضور الجماهيري مثل ضغطا على اللاعبين في مباراة يانج أفريكانز ولهذا تأخر الفوز بسبب كثرة الأخطاء".

وأضاف "أفضل الوقوع مع الزمالك لأن هذا سيوفر الكثير من المجهود".

وأردف "الدوري لم يحسم للأهلي، لدينا مباراة هامة للغاية مع سموحة أسعى من خلالها إلى تجهيز اللاعبين بدنيا ليكونوا في أفضل تكوين".

وتابع "أرى أن بايرن هو الأقرب للقب دوري أبطال أوروبا لأنه فريق منضبط ويجيد التركيز لنهاية المباريات. هو المنافس الأقوى مثل الأهلي في إفريقيا".

وأتم "أردت التقاط صورة سيلفي ومن خلفي جمهور الأهلي لأن هذه المرة هي الأولى التي يحضر فيها الجمهور مباراة للفريق بوجودي".