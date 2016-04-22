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النيابة تأمر بضبط متهم بضرب ابنة شقيقته وطعنها بمطواة لاغتصابها بالشرقية

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النيابة تأمر بضبط متهم بضرب ابنة شقيقته وطعنها بمطواة لاغتصابها بالشرقية النيابة تأمر بضبط متهم بضرب ابنة شقيقته وطعنها بمطواة لاغتصابها بالشرقية
أمرت نيابة أولاد صقر بالشرقية، برئاسة محمد علاء الدين حريز مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بضبط وإحضار المتهم بالتعدى على ابنة شقيقته بالضرب المبرح والشروع فى اغتصابها.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد باتهام "ن س ج" 15 سنة، مقيمة قرية تابعة لمركز أولاد صقر، خالها "أحمد م أ س" 40 سنة، بتوثيقها والتعدى عليها بالضرب وإصابتها بجرح قطعى بالبطن، وجرح قطعى بالساعد الأيسر، وجرح قطعى بالجبهة، باستخدام "مطواة"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5257 جنح أولاد صقر لسنة 2016.

وتبين من التحقيقات التى باشرها، محمد مصطفى وكيل نيابة أولاد صقر، أن الفتاة أقرت بقيام خالها بتوثيقها وتجريدها من ملابسها بالقوة، بعد ما جرد نفسه من ملابسه، وشرع فى اغتصابها، رغم تعرضها لنزيف، وأنه أخذها بعد ذلك إلى مستشفى أولاد صقر لإسعافها، ولاذ بالفرار.

وأضافات التحقيقات، أن المتهم خارج من السجن حديثا، على خليفة اتهامه فى واقعة حريق، وأنه مسئول عن تربية الفتاة بعد وفاة والدتها وزواج أبيها من سيدة وإقامته بمحافظة الإسماعيلية.

وقررت النيابة عرض الفتاة على الطب الشرعى لبيان ما بها من إصابات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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