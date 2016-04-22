تحرير 21 قضية متنوعة فى حملة لمباحث التموين بأسوان

شن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن أسوان، اليوم، حملة مكبرة بنطاق المديرية بالتنسيق مع الوحدات المحلية والصحة والتموين مدعومة من إدارة قوات الأمن بأسوان.

ترأس الحملة اللواء عبده إبراهيم نائب مدير أمن أسوان، واللواء أحمد العجمى مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد الدخيلى وكيل مباحث التموين بأسوان.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 21 قضية تموينية متنوعة، حيث تضمنت الجهود تحرير 11 قضية لعدم الإعلان عن قوائم أسعار السلع المعروضة، و4 قضايا لـ"مقاهى ومطاعم" لعدم حمل العاملين بها والمسئولين عنها شهادات صحية.

وتضمنت الجهود تحرير قضية لعدم وجود تراخيص خاصة بنشاط المنشأة، وكذلك ضبط ثلاث قضايا لمحلات تجارية لعرضها سلعا مجهولة المصدر.

وفى مجال ضبط قضايا التفتيش على الصيدليات بالتنسيق مع الجهات المختصة تم ضبط قضيتين تضمنت ضبط 3 علب لبن أطفال منتهية الصلاحية ومزاولة نشاط بدون الحصول على ترخيص مزاولة مهنة، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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