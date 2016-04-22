موقع فرنسى: وفاة "ماجى" أكبر كلبة معمرة فى العالم عن عمر 30 عاما

أعلن موقع "20 مينت" الفرنسى امس الخميس، وفاة الكلبة "ماجى" الاكثر شهرة كونها أكبر كلبة سناً فى العالم، حيث أكد المزارع الاسترالى براين ماكلارين وفاة كلبته الأليفة "ماجى" عن عمر يناهز 30 عاماً، وهو عمر غير مسبوق أن يصل له الكلاب، حيث أن عمر الكلاب الطبيعى يتراوح ما بين 9 و 18 عام فقط؟

ووفقاً للموقع الفرنسى أن المزارع الأسترالى أكد لوسائل الإعلام والصحف، إن كلبته الأليفة كانت بصحة جيدة، وتتحرك فى كل مكان بالمزرعة وبشكل طبيعى، ولكن صحتها بدأت فى التدهور منذ يوم الجمعة الماضى، ثم توفت، فى هذا العمر.

وقالت الصحف الاسترالية عن الكلبة "ماجى" إنها أكبر كلبة معمرة فى العالم، حيث أنها عاشت بمقدار ضعف عمرها الحقيقى، وأشار الإعلام الاسترالى أن الـ30 عاما الذى عاشتهم ماجى يعادلون 210 عام بالنسبة للإنسان، وإنه كان من الممكن أن يتم تسجيلها فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية ولكن مالكها فقد

>أوراق ملكيتها مما ضيّع عليه تلك الفرصة.

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