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السيسى يصطحب ولى عهد أبو ظبى فى جولة تفقدية لتجمع الشيخ محمد بن زايد

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السيسى يصطحب ولى عهد أبو ظبى فى جولة تفقدية لتجمع الشيخ محمد بن زايد السيسى يصطحب ولى عهد أبو ظبى فى جولة تفقدية لتجمع الشيخ محمد بن زايد
اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، الجمعة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى جولة تفقدية لتجمع الشيخ محمد بن زايد، الذى يربط بين القاهرة الجديدة كامتداد طبيعى للعاصمة الحالية، وبين العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بطول 12 كيلومتر وعرض 6,5 كيلومتر وبمساحة إجمالية تصل إلى نحو 20 ألف فدان.

ويشمل التجمع العديد من الأنشطة والأعمال، ومن بينها حى للمال والأعمال، وحى سكنى، ومدينة علمية، ومدينة طبية عالمية، وقرية ذكية، وأرض للمعارض، ومنطقة ترفيهية وخدمية، ويتخلل التجمع محور أخضر يتضمن العديد من المطاعم ومناطق التنزه ومسارات للدراجات والمشاه.

السيسى يصطحب ولى عهد أبو ظبى فى جولة تفقدية لتجمع الشيخ محمد بن زايد (1)

السيسى يصطحب ولى عهد أبو ظبى فى جولة تفقدية لتجمع الشيخ محمد بن زايد (2)

السيسى يصطحب ولى عهد أبو ظبى فى جولة تفقدية لتجمع الشيخ محمد بن زايد (3)

السيسى يصطحب ولى عهد أبو ظبى فى جولة تفقدية لتجمع الشيخ محمد بن زايد (4)

السيسى يصطحب ولى عهد أبو ظبى فى جولة تفقدية لتجمع الشيخ محمد بن زايد (5)

السيسى يصطحب ولى عهد أبو ظبى فى جولة تفقدية لتجمع الشيخ محمد بن زايد (6)

السيسى يصطحب ولى عهد أبو ظبى فى جولة تفقدية لتجمع الشيخ محمد بن زايد (7)

السيسى يصطحب ولى عهد أبو ظبى فى جولة تفقدية لتجمع الشيخ محمد بن زايد (8)

السيسى يصطحب ولى عهد أبو ظبى فى جولة تفقدية لتجمع الشيخ محمد بن زايد (9)

السيسى يصطحب ولى عهد أبو ظبى فى جولة تفقدية لتجمع الشيخ محمد بن زايد (10)

السيسى يصطحب ولى عهد أبو ظبى فى جولة تفقدية لتجمع الشيخ محمد بن زايد (11)

السيسى يصطحب ولى عهد أبو ظبى فى جولة تفقدية لتجمع الشيخ محمد بن زايد (12)

السيسى يصطحب ولى عهد أبو ظبى فى جولة تفقدية لتجمع الشيخ محمد بن زايد (13)

السيسى يصطحب ولى عهد أبو ظبى فى جولة تفقدية لتجمع الشيخ محمد بن زايد (14)

السيسى يصطحب ولى عهد أبو ظبى فى جولة تفقدية لتجمع الشيخ محمد بن زايد (15)


>الرئيس السيسى يغادر مطار القاهرة بعد توديع ولى عهد أبو ظبى
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