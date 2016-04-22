الافراج عن الجندى الإسرائيلى قاتل شاب فلسطينى بالخليل بمناسبة "عيد الفصح"

> قررت محكمة عسكرية إسرائيلية ، الإفراج عن جندى أطلق النار على أحد الجرحى الفلسطينيين فى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة قبل نحو شهر ما تسبب باستشهاده على الفور.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية اليوم /الجمعة/ - أن المحكمة أفرجت عن الجندى "إليئور أزاريا" الذى أعدم الشاب الفلسطينى عبد الفتاح الشريف فى الخليل ، فيما لا زالت إجراءات المحاكمة جارية بعد اتهامه بالقتل غير العمد فى القضية .

وأشارت إلى أن الجندى الإسرائيلى خرج من اعتقاله المفتوح فى قاعدة "نحشونيم" العسكرية ، إلى بيت عائلته فى مدينة الرملة (وسط إسرائيل) للاحتفال بـ"عيد الفصح" اليهودي.

وأضافت أن والد الجندى القاتل وصل الى معسكر الجيش الإسرائيلى بالقرب من تل أبيب الذى كان محتجزا فيه، ونقله إلى البيت فى مدينة الرملة لقضاء عيد الفصح مع العائلة، وكان فى استقباله أمام البيت عدد من عناصر اليمين الإسرائيلى المتطرف الذين رفعوا يافطات ورددوا شعارات مؤيدة للجندي.

وكانت المحكمة العسكرية بمدينة يافا قد أدانت قبل 4 أيام الجندى إليئور أزاريا بالتسبب بموت عبد الفتاح الشريف فى مدينة الخليل قبل ما يقارب الشهر، بعد قيامه بإطلاق النار عليه وهو مصاب وملقى على الأرض وبعد مرور ما يقارب من 8 دقائق على اصابته، حيث اظهرت تحقيقات الجيش الإسرائيلى أن الرصاصة التى أطلقها الجندى هى التى تسببت باستشهاد الشريف.

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