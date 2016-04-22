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مقتل وإصابة 8 مدنيين عراقيين نتيجة انفجار عبوة ناسفة غربى بغداد

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مقتل وإصابة 8 مدنيين عراقيين نتيجة انفجار عبوة ناسفة غربى بغداد مقتل وإصابة 8 مدنيين عراقيين نتيجة انفجار عبوة ناسفة غربى بغداد

>قتل مدنى عراقى وأصيب 7 آخرون اليوم الجمعة فى انفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبية غربى العاصمة العراقية (بغداد).

وقال مصدر أمنى إن عبوة ناسفة زرعت قرب سوق شعبية فى منطقة "أبو غريب" غربى بغداد، مما أسفر عن مقتل وإصابة ثمانية مدنيين تصادف وجودهم لحظة الانفجار.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد ، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.
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مصر 365