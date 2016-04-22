تليجراف: استخدام الموبايل بالقرب من العينين 4 ساعات يومياً يسبب الحول

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن استخدام الأطفال من عمر 7 إلى 16 عاماً للموبايل أو التابليت ووضعهم بالقرب من العينين لمدة تقترب من 4 – 8 ساعات يومياً يترتب عليه الإصابة بالحول.

وأظهرت الدراسة التى أشرف عليها باحثون كوريون ونشرت مؤخراً عبر الموقع الإخبارى لصحيفة “The Telegraph” البريطانية، أن الشباب الذين يستخدمون هواتفهم الذكية بإفراط يمكن أن يكون مدمرا لعيونهم.

وأشار الباحثون إلى أنهم كانوا قادرين على عكس الأعراض التى تنتج عن استهلاك الأطفال المفرط للموبايل عن طريق التوقف عن استخدامه لمدة شهرين.

وأوصى الباحثون الكوريون مستخدمى الهواتف المحمولة بالحد من الوقت الذى يستغرق فى التحديق فى الشاشة ويجب أن يقل عن 30 دقيقة وبفترات متباعدة.

الجدير بالذكر أنه فى عام 2014، وجد فريق من جامعة بايلور بولاية تكساس، أن العديد من الطلاب فى سن المراهقة يقضون ما يصل إلى 10 ساعات يومياً على هواتفهم النقالة، وهو ما يسبب التهاب فقرات الرقبة والتقوس.

وأضاف الباحثون أن النساء يقضين وقتا أطول باستخدام هواتفهن المحمولة مقارنة بالرجال.

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