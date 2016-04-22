معاريف: مقتل بريطانية بإيلات وأقاربها يتهمون إسرائيل بإخفاء سبب الجريمة

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن حالة من الغضب تنتاب المملكة المتحدة بعد مقتل سيدة بريطانية خلال زيارتها لإسرائيل منذ 5 شهور.

وأضافت الصحيفة أنه تم العثور على السيدة البريطانية التى تدعى جولى بيرسون، والبالغة من العمر 38 عاما، وتم العثور على جثتها فى أحد الفنادق بمدينة إيلات الساحلية جثة هامدة.

وأوضحت الصحيفة أن أقارب البريطانية اتهموا الشرطة الإسرائيلية بإخفاء معلومات حساسة عن مقتلها، وسط تكتم إعلامى بريطانى حول القضية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من ظهور علامات عنف على جسدها ووجهها، وكدمات، و غيرها، فإن الشرطة الإسرائيلية أنكرت تعرضها للعنف، وكتبت الشرطة فى تقرير طبى مقدم للحكومة البريطانية أن سبب الوفاة يرجع لدوافع جنائية، وتعهدت الشرطة بالاستمرار فى التحقيقات.

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