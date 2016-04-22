ننشر صور خاطف الطائرة المصرية أثناء أولى جلسات محاكمته فى قبرص

بدأت منذ قليل فى نيقوسيا بقبرص أولى جلسات محاكمة سيف مصطفى خاطف الطائرة المصرية من مطار برج العرب وإجبارها بالتوجه إلى قبرص، وعلى متنها عدد من الركاب المصريين والأجانب أواخر مارس.

وكان سيف مصطفى أرغم الخاطف قائد طائرة مصر للطيران بعد إقلاعها من الإسكندرية إلى القاهرة فى ساعة مبكرة من يوم 29 من مارس الماضى، على التوجه إلى قبرص، الواقعة على بعد 500 كم من السواحل المصرية، تحت وطأة التهديد بحزام ناسف تبين لاحقا أنه مزيف.

>وعند الوصول إلى مطار لارناكا أفرج المتهم عن الركاب الـ55، ثم سلم نفسه دون أى مشاكل، بعد ساعات من المفاوضات مع السلطات القبرصية، ووصفت السلطات القبرصية مصطفى بأنه "مضطرب نفسيا"، وأكدت أن القضية "لا علاقة لها بالإرهاب".

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