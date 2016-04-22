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ولي عهد أبوظبي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

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ولي عهد أبوظبي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي ولي عهد أبوظبي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، الشيخ محمد بن زايد أل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بدوبة الامارات بعد زيارة لمصر استغرقت يومين .

 

وعقد الرئيس عبد الفتاح جلسة مباحثات موسعة مساء امس مع الشيخ محمد بن زايد حضرها كبار المسئولين فى البلدين تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية .. وأكد البلدان ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الأخطار التى تهدد الأمن القومى العربي ، وشددا على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التى تشهدها بعض دول المنطقة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية واليمن وسوريا وليبيا بما يحافظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول ويحمى وحدتها الإقليمية ويصون مقدرات شعوبها .

 

كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف أصعدتها السياسية والاقتصادية والتنموية وسبل تنميتها وتطويرها للارتقاء بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا من التعاون والتنسيق الاستراتيجى بين البلدين بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.

 

و استعرض الرئيس السيسى مشروعات التنمية الشاملة التى تنفذها فى مختلف المجالات والتى تشمل تنمية سيناء وإنشاء المدن الجديدة واستكمال الشبكة القومية للطرق وتطوير وبناء الموانى والمطارات لتيسير حركة التجارة وتصدير مختلف المنتجات إلى الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية ومشروع تنمية منطقة قناة السويس وما يشمله من مشروعات ومناطق صناعية واقتصادية خاصة ومشروع استصلاح وتنمية مليون ونصف المليون فدان والاجراءات التى تتخذها الدولة من أجل تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.

 

وأكد الرئيس حرص الدولة على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وترحيبها بالمستثمرين الإماراتيين فى مصر ، وأكد الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها مع مصر على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.. مشيرا الى ما تتمتع به مصر من مقومات اقتصادية وتنفيذها استراتيجيات استثمارية مشجعة تصب فى صالح نمو الاقتصاد المصرى.

 

وجدد ولى عهد أبوظبى موقف بلاده الداعم لمصر سياسيا واقتصاديا والمؤيد لحق الشعب المصرى فى التنمية والاستقرار والنمو.. وأوضح أن مصر تعد ركيزة للاستقرار وصماما للأمان فى منطقة الشرق الأوسط بما تمثله من ثقل استراتيجى وأمنى فى المنطقة وهو الأمر الذى يضاعف من أهمية مساندتها فى تلك المرحلة .

 

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