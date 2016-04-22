سقوط 4 عاطلين بحوزتهم حشيش وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام من القبض على 4 عاطلين من تجار ومتعاطى المخدرات بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار والتعاطى فى حملة أمنية.

وكان اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز التل الكبير مفادها قيام المتهم "سلامة. س. ع" 42 سنة عاطل مقيم كفر جبر المرج ــ القاهرة وله محل إقامة آخر زرزارة المجاهدين العرب ــ دائرة مركز التل الكبير سبق اتهامه فى قضايا سرقة، مخدرات والمطلوب التنفيذ عليه فى القضيتين رقمى 11831 لسنة 2012 جنايات المرج ـــ القاهرة والمحصورة برقم 14366 لسنة 2012 المرج بتهمة "سرقة تيار كهربائى" والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة شهر والقضية 1457 لسنة 2002 جنح الصالحية الجديدة ــ شرقية والمحصورة برقم 51 لسنة 2003 بتهمة "ضرب" والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة شهر و50 جنيها كفالة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد عدة أكمنة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه حال استقلاله السيارة رقم ط ص و 5786 وبحوزته (2) فرش من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى (200 جرام) ومبلغ مالى 9000 جنيه وتليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما وردت معلومات مفادها قيام المتهم "عامر. أ. ع" 28 سنة عاطل مقيم وادى الملاك ــــ دائرة مركز التل الكبير بالاتجار فى المواد المخدرة خاصةً نبات البانجو المخدر، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد عدة أكمنة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته (2) لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (6 كيلو جرامات) و(130) قرصا مخدرا ومبلغ مالى 540 جنيها وتليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

وتمكن الرائد محمد جميل، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان الإسماعيلية، من ضبط المتهم "وليد. ن. ع" 19 سنة عاطل مقيم شارع المدارس عريشية مصر ـــ دائرة قسم ثان وبحوزته (5) قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى (60 جراما) ومبلغ مالى 50 جنيها وتليفون محمول، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول الإسماعيلية من ضبط المتهم "سيد. إ. س" 28 سنة حاصل على دبلوم زراعة مقيم دائرة قسم أول وبحوزته (2) سيجارة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (10جرامات)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

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