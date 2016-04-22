القبض على نجار هارب من حكم بالسجن المؤبد فى رأس سدر بجنوب سيناء

تمكنت قوات أمن جنوب سيناء من إلقاء القبض على نجار هارب من حكم بالسجن المؤبد بدائرة قسم شرطة رأس سدر.

تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من العميد أحمد فاروق القرن مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رأس سدر، بالاشتراك مع فرع البحث بخليج السويس، وفرع الأمن العام لمكافحة جرائم الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وقوات الأمن مدعومة بعناصر القوات المسلحة، من ضبط المتهم الهارب "ى. ر. س.ع" مواليد 1984، نجار، مقيم بسمسطا قبلى دشنا قنا، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 1551 لسنة 2014 جنايات قنا "مخدرات" كلى رقم 2014 لسنة 2014 حصر رقم 167 لسنة 2016، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد.

جارى عرض المتهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

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