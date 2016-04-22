عامل بوفيه بشركة يستولى على 18ألف دولار و227ألف جنيه من خزينتها بالإسكندرية

استولى عامل البوفيه بشركة خاصة فى الإسكندرية على مبالغ مالية كبيرة من خزينتها.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من "شريف.س" 45 سنة صاحب شركة للتجارة والهندسة "خاصة" الكائنة بدائرة القسم باكتشافه كسر عدد "2" خزينة داخل الشركة، وسرقة مبلغ 18 ألف دولار، و227 ألف جنيه من داخلهما، ولم يتهم أحد بالسرقة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم الرمل، من تحديد مرتكب الواقعة "أحمد. ص" 21 سنة عامل البوفيه بالشركة محل البلاغ مقيم دائرة قسم ثان المنتزه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط مبلغ 13 ألف دولار و217 ألف جنيه داخل مسكنه، وأضاف بأنه تصرف فى باقى المبلغ، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول الرمل، وجارى العرض على النيابة.

- ضبط إخوانيين مطلوبين فى قضايا تظاهر بدون ترخيص فى الإسكندرية