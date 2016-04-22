ضبط 15 طن رنجة فاسدة قبل توزيعها بأسواق السلام والمرج فى شم النسيم

أصدر اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة، تعليمات مشددة لمسئولى المحافظة، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شم النسيم وأعياد الأخوة الأقباط، وذلك بتشكيل غرفة عمليات بمحافظة القاهرة تعمل على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات بالهيئات ومديريات الخدمات المختلفة لتلقى شكاوى المواطنين وبلاغاتهم، بشأن وجود قصور فى توفير الخدمات، خاصة السلع الحيوية مثل أسطوانات البوتاجاز والخبز وإعلان حالة الطوارئ القصوى فى مديريات الخدمات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام، وإلغاء إجازات العاملين بها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال تلك الفترة.

جاء ذلك خلال اجتماع القائم بأعمال محافظ القاهرة، استعدادًا لشم النسيم بحضور نواب المحافظ والسكرتير العام والمساعد ومديرى مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين ورؤساء هيئات النقل العام والنظافة ومديرى الأجهزة الأمنية "المرور، المرافق، شرطة المسطحات المائية، الحماية المدنية" وعدد من قيادات المحافظة.

وأصدر اللواء أحمد تيمور تعليماته للإدارة العامة للمرور، بتعيين خدمات مرورية بأماكن الحدائق والملاهى لمنع حدوث أى اختناقات مرورية، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ، كما شدد على شرطة المرافق تكثيف التواجد الأمنى على مناطق التجمعات الجماهيرية للتصدى لأى مخالفات، وضبط الباعة الجائلين ومعداتهم والمواد التى يبيعونها سواء كانت سلع أو أغذية أو مشروبات.

ووجه القائم بأعمال محافظ القاهرة للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، بتشديد الرقابة على مراكب التنزه والمراسى النيلية، للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ، مشددًا على هيئة النقل العام بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين فى هذه المناسبة، حيث تم التركيز على المناطق الترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى.

وشدد اللواء أحمد تيمور على ضرورة التنسيق بين مديريات التموين والطب البيطرى والشئون الصحية، وتكثيف الجهود فى مجال تفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجارى، وشن الحملات المشتركة على الأسواق لفحص المعروض السلعى من المواد الغذائية التى يزداد إقبال المواطنين عليها خلال هذه الفترة قبل طرحها للبيع، مثل الأسماك المملحة والمدخنة والمحفوظة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى حفاظًا على صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع تركيز سيارات للإسعاف بأماكن الحدائق والمتنزهات .

وأكد على هيئة نظافة وتجميل القاهرة بمراجعة النظافة وولاعات الإنارة حول الكنائس والحدائق، ورفع المخلفات كافة، وخاصة مخلفات الأسماك والرنجة والتأكد من سلامة وسائل الترفيه والتسلية من قطارات وبدالات مائية داخل الحدائق حفاظًا على سلامة المواطنين.

وصرح الدكتور السيد عبيد مدير مديرية الطب البيطرى، بأنه نتيجة تكثيف الحملات المشتركة بين مديريات الصحة والطب البيطرى ورؤساء الأحياء والتموين ومباحث التموين لمراقبة السلع المعروضة والتأكد من صلاحيتها، حيث تم ضبط 15 طن رنجة بثلاجة ما بين السلام والمرج قبل نزولها الأسواق وتوزيعها على المواطنين، كما تم ضبط 13 طن كبدة ولحوم منتهية الصلاحية بثلاجة بعين الصيرة و11 طن زبدة وصلصة بالمقطم غير صالحة للاستهلاك الآدمى .

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وتحرير محاضر بالوقائع لردع المخالفين وإعدام المضبوطات بالمحارق المخصصة لذلك، مشيرًا إلى أن الحملات المكثفة مستمرة لضبط الأسواق والقضاء على جشع بعض التجار وحماية المستهلك.

الصحة تحذر المواطنين من تناول الفسيخ فى شم النسيم لخطورته الشديدة

>