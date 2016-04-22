القبض على صاحب صفحة "اكسر كلابش" المحرضة ضد مؤسسات الدولة بالإسكندرية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط صاحب صفحة "اكسر كلابش" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تحتوى على صور وأسماء ضباط شرطة وقضاة لتحريض الرأى العام ضدها.

وتلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، المحضر المحرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق يتضمن بمتابعة الأخبار والمعلومات على شبكة الإنترنت، تبين وجود صفحة باسم "اكسر كلابش" بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن نشر مشاركات تحتوى على منشورات وصور وأسماء قضاة وضباط شرطة، لتحريض الرأى العام ضدهم وضد مؤسسات الدولة من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار فى البلاد.

وبتتبع الصفحة تبين أنها صادرة من جهاز حاسب آلى متصل بجهاز ADSL مرتبط بخط تليفون منزلى باسم "ماجد. ط"41 سنة فنى كهرباء مقيم دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وعقب تقنين الإجراءات شن ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنتزه، بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن الوطنى استهدفت مسكنه وضبطه.

وبسؤاله أنكر ارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشته أفاد بمد وصلة إنترنت لجاره "محمد. ع" 59 سنة مدير مدارس الزهراء بالإسكندرية، مقيم دائرة القسم، تم ضبطه.

وبمواجهته أقر بأن نجله "أنس" 23 سنة هو مستخدم خدمة الإنترنت تم ضبطه، وضُبط بمسكنه "جهاز حاسب آلى ، و3 هاتف محمول، وبعض الكتب التى تنشر فكر الإخوان، وبعض الشعارات والميداليات المزيلة بشارة رابعة"، وبفحص جهاز الحاسب الآلى الخاص به، تبين وجود آثار ودلائل تشير لارتكابه الواقعة ووجود عدد "4" حافظات بداخلهم ملفات خاصة بالتربية داخل جماعة الإخوان الإرهابية، وتنظيم الحراك الخاص بالجماعة، وخطوات التحريض والتصعيد ضد نظام الدولة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وانتمائه ووالدة لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن الملفات المضبوطة خاصة بوالده، وبمواجهة الأخير اعترف، وتحرر المحضر إدارى قسم ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة.

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