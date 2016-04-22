ضبط 15 متهمًا بحوزتهم 17 قطعة سلاح و183 طلقة نارية بأسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط خلال حملة أمنية مكبرة من ضبط 15 شخصا بحوزتهم 17 قطعة سلاح متنوعة 183 طلقة نارية و8 خزنات.

وكان اللواء عبدالباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا يفيد ضبط "ا.س.ع" 24 سنة عامل مقيم بمنطقة بأنوب دائرة مركز ديروط بحوزته بندقية آلية، و"ع.ح.ع" 25 سنة فلاح مقيم بمنطقة دير القصير دائرة مركز القوصية بحوزته بندقية آلية، و5 طلقات نارية، و"م.ك.م" 28 سنة عاطل، وسبق اتهامه فى 6 قضايا خطف وسلاح، وشروع فى قتل وضرب، و"و.ع.د"21 سنة عامل، ومقيمان بمنطقة بنى زيد بوق دائرة مركز القوصية وبحوزتهم بندقية آلية، و2 خزينة، و58 طلقة نارية وطبنجة حلوان، وخزينة، و7 طلقات نارية، و"س. ع. س" 50 سنة فلاح مقيم بمنطقة المطيعة دائرة مركز أسيوط وبحوزته بندقية آلية، و"ع.ه.ع" 40 سنة عامل بالأوقاف مقيم بمنطقة عرب الكلابات دائرة مركز الفتح بحوزته بندقية آلية، و20 طلقة نارية، و2 خزينة و"م.ع.ع" 70 سنة بالمعاش بحوزته بندقية آلية، وبندقية خرطوش مقيم بمنطقة نجوع المعادى دائرة مركز البدارى.

كما تم ضبط "ا.ع.ا" 27 سنة حاصل على دبلوم مقيم بندر البدارى دائرة مركز البدارى بحوزته بندقية آلية، وبندقية خرطوش، و30 طلقة جرينوف و"ا. م.ر" 35 سنة فلاح مقيم بمنطقة أولاد على دائرة مركز أسيوط، وبحوزته طبنجة، وعدد 4 طلقات نارية، "و. س. ع" 28 سنة حاصل على دبلوم مقيم بمنطقة عرب المطمر دائرة مركز ساحل سليم، وبحوزته طبنجة، و6 طلقات نارية، و2 خزينة، و"ا.ب.م" 25 سنة فلاح مقيم بمنطقة درنكة دائرة مركز أسيوط، وبحوزته بندقية خرطوش، و" م.ا.م" 45 سنة فلاح مقيم بمنطقة بنى ابراهيم دائرة مركز أبنوب بحوزته بندقية خرطوش، و"ر.ر.ع" 45 سنة لايعمل مقيم بندر ديروط دائرة مركز ديروط بحوزته فرد خرطوش، وعدد 1 خزينة، وعدد 47 طلقة و"ه.ح.ع" 18 سنة طالب مقيم بمنطقة البربا دائرة مركز صدفا بحوزته فرد رصاص، و"ا.ا.ع" 40 سنة عامل مقيم بمنطقة دكران دائرة قسم أبوتيج بحوزته فرد خرطوش و"ع. ف.م" 28 سنة سائق مقيم بمنطقة أول السلام القاهرة بحوزته 6 طلقات.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة.

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