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حبس المتهم بقتل والده والتمثيل بجثته فى إمبابة 4 أيام على ذمة التحقيق

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حبس المتهم بقتل والده والتمثيل بجثته فى إمبابة 4 أيام على ذمة التحقيق حبس المتهم بقتل والده والتمثيل بجثته فى إمبابة 4 أيام على ذمة التحقيق
أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس المتهم بقتل والده والتمثيل بجثته بمنطقة إمبابة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة بعد تشريحها.

وكشفت تحريات ضباط المباحث، أن المتهم استغل نوم والده العجوز وذبحه بسكين، ثم سدد له عدة طعنات، ومثل بجثته بقطع خصيتيه، وأكد مصدر أمنى أن المتهم ادعى ارتكابه الجريمة لشكه فى وجود علاقة بين والده وزوجته.

تلقى العميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بلاغا بمقتل عجوز داخل مسكنه بمنطقة إمبابة، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة عثر على جثة المجنى عليه مصاب بعدة طعنات بأنحاء جسده وجرح ذبحى بالرقبة بالإضافة إلى قطع بخصيتيه.

وتوصلت تحريات العقيد إيهاب شلبى مفتش المباحث العامة، والمقدم محمد راسخ رئيس مباحث إمبابة، أن مرتكب الجريمة نجل المجنى عليه، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إخطار اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


>- مباحث الجيزة: قاتل والده بإمبابة ذبحه وقطع خصيتيه وادعى علاقته بزوجته

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مصر 365

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