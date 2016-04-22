أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

صندوق السرطان العالمى: تناول 45 مللى من الخمور يوميا يعرضك لسرطان المعدة

Google+ Print
صندوق السرطان العالمى: تناول 45 مللى من الخمور يوميا يعرضك لسرطان المعدة صندوق السرطان العالمى: تناول 45 مللى من الخمور يوميا يعرضك لسرطان المعدة
كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من صندوق أبحاث السرطان العالمى أن تناول 3 مشروبات من الخمور أو ما يعادل 45 مللتر من المشروبات الكحولية يوميا يرفع بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

ويعد سرطان المعدة هو خامس أكثر الأورام شيوعا فى العالم، حيث يصاب به حوالى مليون شخص سنويا، وهو أكثر شيوعا بين الرجال، وللأسف يتم اكتشاف الورم فى مرحلة متأخرة لدى 80% من الحالات، بعد أن يصبح "خبيثا" وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم وبالتالى يصعب السيطرة عليه.

وكما كشفت النتائج السابقة أن تناول 50 جراما من اللحوم المصنعة مثل السوسيس والسلامى والسجق والبرجر يتسبب فى المخاطر ذاتها، والأمر نفسه بالنسبة للأشخاص المصابين بفرط الوزن أو السمنة، حيث يصبحون أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة.

وفى الوقت نفسه، أشار الباحثون أن تناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال أو اليوسفى أو الجريب فروت يساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، وأوصى الباحثون بضرورة الابتعاد عن الخمور والأطعمة الغنية بالسكر أو وممارسة الرياضة بشكل منتظم وتناول كميات أقل من الطعام.

ونشرت هذه النتائج مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


>8نصائح مهمة للوقاية من الإصابة بسرطان المعدة
>
>تعرف على أهم 5 أغذية طبيعية للوقاية من سرطان المعدة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم