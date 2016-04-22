صندوق السرطان العالمى: تناول 45 مللى من الخمور يوميا يعرضك لسرطان المعدة

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من صندوق أبحاث السرطان العالمى أن تناول 3 مشروبات من الخمور أو ما يعادل 45 مللتر من المشروبات الكحولية يوميا يرفع بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

ويعد سرطان المعدة هو خامس أكثر الأورام شيوعا فى العالم، حيث يصاب به حوالى مليون شخص سنويا، وهو أكثر شيوعا بين الرجال، وللأسف يتم اكتشاف الورم فى مرحلة متأخرة لدى 80% من الحالات، بعد أن يصبح "خبيثا" وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم وبالتالى يصعب السيطرة عليه.

وكما كشفت النتائج السابقة أن تناول 50 جراما من اللحوم المصنعة مثل السوسيس والسلامى والسجق والبرجر يتسبب فى المخاطر ذاتها، والأمر نفسه بالنسبة للأشخاص المصابين بفرط الوزن أو السمنة، حيث يصبحون أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة.

وفى الوقت نفسه، أشار الباحثون أن تناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال أو اليوسفى أو الجريب فروت يساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، وأوصى الباحثون بضرورة الابتعاد عن الخمور والأطعمة الغنية بالسكر أو الدهون وممارسة الرياضة بشكل منتظم وتناول كميات أقل من الطعام.

ونشرت هذه النتائج مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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