تزامنا مع "يوم الأرض".. تلوث الهواء والماء يسببان الموت أسرع من التدخين

تزامنا مع يوم الأرض العالمى، الذى يعد حركة بيئية لتوعية الناس بمختلف المشاكل البيئية التى تؤثر على صحة الإنسان.

أوضح تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن فى الوقت الحالى أصبح الأشخاص أكثر اهتماما بالتقدم التكنولوجى والتطور المستمر لرفع مستوى جودة الحياة، مضيفا أن تزامنا مع يوم الأرض العالمى من الضرورى نشر الوعى بين الناس والتعرف على الآثار الناتجة من العوامل البيئية على الصحة.

ووفقا للتقرير أن العوامل البيئية التى تؤثر سلبيا على صحة الإنسان وتقلل من فرصة العيش لفترة أطول وتتضمن هذه العوامل الآتى:

>1- تلوث الهواء يؤدى إلى الموت السريع: لأن الهواء الذى يتم تنفسه يؤثر على الصحة ويقلل من عمر الإنسان، وبما أن الإنسان محاصر بالدخان والمواد المسببة للسرطان فى الهواء، فهذا يؤدى إلى الموت أسرع من تدخين السجائر.

2-شرب المياه السامة تؤثر على الصحة، فإن شرب الماء النقى يعزز الصحة، ولكن ليس كل أنحاء العالم بها ماء نقى، لأن المياه الجوفية أصبحت ملوثة فى العديد من المناطق، وهى قضية مقلقة على الإنسان والحيوان.

>2- استخدام البلاستيك قد يلوث التربة:على الرغم من التحذيرات المتكررة من قبل الخبراء فى مجال البيئة، لكن مازال الكثيرون يستخدمونه، وتناثر المواد البلاستيكية فى التربة قد تقتل جودتها تماما التى تعطينا الطعام عن طريق زرع النباتات، وفى هذه الحالة ستكون النباتات خالية من القيمة الغذائية وغير مفيدة.

3- السيارات تزيد من ظاهرة الاحتباس الحرارى:زيادة معدلات الحرارة فى مناطق كثيرة فى العالم ينذر بالخطر، فإذا أستمر هذا الوضع الجليد فى القطبين قد يذوب ويغرق العالم.

4- انخفاض مناعة الأطفال من هذا الجيل:فقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن مستويات المناعة منخفضة فى هذا الجيل من الأطفال، نتيجة لسوء نوعية الماء والهواء.

5- زيادة استخدام الأدوات التى بها إشعاع: حسب التقرير أن استخدام الأدوات المشعة مثل الموبايل والتلفزيون وأجهزة اللاب توب وغيرها، قد تؤدى إلى الإصابة بالصداع غير المبرر، وبالرغم من أن الأبحاث لم تثبت حتى الآن التأثير المباشر لاستخدام الواى فاى والأدوات الأخرى التى بها إشعاع ومدى تأثيرها على حياة الإنسان، بل الحقيقة أن الإنسان حفر قبره بنفسه فى الأرض.

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