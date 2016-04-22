أكثر من مليون دولا ثمن قرصنة وفك شيفرة هاتف آيفون

مكتب التحقيقات الفيدرالي يلجأ إلى مساعدة طرف ثالث لاختراق شيفرة "آيفون" سيد فاروق، منفذ اعتداء سان برناردينو، بعد رفض "آبل" طلب "إف بي آي" مؤكدة أن الأمر سيُحدث سابقة خطيرة وسيهدد الحق في الخصوصية.

> أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" جيمس كومي أن مكتب التحقيقات الفدرالي إف بي آي، قد دفع لقراصنة معلوماتية أكثر من مليون دولار لفك شيفرة هاتف "آيفون" استخدمه أحد منفذي اعتداء سان برناردينو. وعند سؤال كومي في منتدى "آسبن" للأمن في لندن حول المبلغ الذي دفعه مكتب التحقيقات الفيدرالي لقاء خدمات جهة ثالثة لاختراق الهاتف، أجاب "الكثير. أكثر مما سأجنيه في الفترة المتبقية لي في وظيفتي وهي سبع سنوات وأربعة اشهر. لكن الأمر برأيي كان يستحق ذلك".

> بالاستناد إلى راتب كومي المدرج بنحو 14,900 دولار في الشهر فإن الرقم يفوق 1,3 ملايين دولار لعملية فك الشيفرة التي لم تعلن نتائجها بعد.ونشر تسجيل للحديث مع كومي على موقع معهد "آسبن سيكيوريتي".

وكان سيد فاروق مع زوجته تاشفين مالك قد أقدما على قتل 14 شخصا في مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا، قبل أن تقتلهما الشرطة. وكانت السلطات الأميركية رفعت دعوى لإرغام "آبل" المصنعة لـ"آيفون" على فك شيفرة هاتف أحد منفذي الاعتداء إلا أن الشركة رفضت مؤكدة أن الأمر سيُحدث سابقة خطيرة وسيهدد الحق في الخصوصية وهو موقف أيده عمالقة معلوماتيون آخرون على غرار غوغل وفيسبوك.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في أواخر الشهر الماضي أنه تمكن من اختراق الهاتف بمساعدة طرف ثالث لم يكشف هويته منهيا بذلك مواجهة قضائية وإعلامية استمرت أسابيع مع "آبل". وتابع كومي أن القضية أثارت نوعا من "السباق حول العالم" لاختراق هاتف "آيفون 5 سي" الذي كان يعمل بنظام تشغيل "آي أو إس 9" كالذي استخدمه فاروق، منفذ اعتداء سان برناردينو. وأضاف كومي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي تلقى اتصالا من طرف غير حكومي قائلا إنه يعتقد توصله إلى حل، وقمنا بتجربة طريقته مرات ومرات قبل أن ندفع المال لشرائها. وأشار الى ارتياحه للتوصل إلى حل خارج المحاكم في هذه القضية، وقال إن المحاكم ليست المكان الأمثل لحل قضايا حول قيم راسخة كلنا نهتم بها، وأضاف أنه علينا التوصل إلى طريقة لحل مسائل الخصوصية والأمن على الإنترنت وعلى أجهزتنا مع مراعاة السلامة العامة.

ع.اع. / ع.ج (أ ف ب)

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