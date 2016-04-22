راموس: كنت قريبا من الانتقال لمانشستر يونايتد.. وهذه رسالتي لبيكيه

(إفي): قال مدافع ريال مدريد، سرخيو راموس، إنه كان قريبا من الرحيل عن صفوف الملكي والانتقال إلى مانشستر يونايتد، وذلك قبل تمديد عقده مع فريق العاصمة الإسبانية، مشيرا إلى أنه كان يفكر وقتها في تغيير الأجواء لكن الأولوية دائما كانت للميرينجي.

وصرح راموس في مقابلة لبرنامج (مباراة الـ12) بإذاعة كادينا كوبي مساء الخميس "فكرت لبرهة في تغيير الأجواء، ولكن في النهاية الأولوية دائما كانت لريال مدريد. كنت أشعر بالإحباط نوعا ما ولوجود بعض المشكلات، لكنها لم تكن مادية كما تحدث البعض. طالما النادي والمشجعون يحبونني، فدائما ما سأفكر في الاعتزال هنا".

كما تحدث عن مدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، وأعرب عن تأييده لاستمراره مع الملكي وتجديد عقده "مهما حدث" في نهاية هذا الموسم، الذي لاتزال حظوظ الريال فيه قائمة للتتويج بالليجا ودوري الأبطال الأوروبي.

وقال: "سيكون أحد المدربين الكبار. من الواضح أن الحال أفضل الآن مع زيدان عن (رافائيل) بنيتيث، لكننا لا لم نخنه. أنا بشكل شخصي لم أخنه مطلقا".

وأضاف متحدثا عن البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي غادر الملعب في اللحظات الأخيرة من مباراة فياريال لشعوره بآلام عضلية قال: "هو طموح للغاية، يريد اللعب على كل شيء وتسجيل الأهداف حتى وهو نائم. لم أر مدربا يقول 'كريستيانو، اذهب لدكة البدلاء'، بالتأكيد لن يشعر بسوء إذا استراح من حين لآخر. أنا قلت له ذلك، لكنه لا يعجبه الراحة عندما يلعب على ألقاب فردية مثل الحذاء الذهبي" الذي يمنح لأفضل هدافي الدوريات الاوروبية.

وعن صافرات الاستهجان التي تعرض اللاعب البرتغالي في بعض الأوقات من هذا الموسم، قال: "ولماذا لا يتعرض لها. لقد نالت منا جميعا. عندما يصفرون عليك فهذا تنبيه على وجود شيء ما".

كما تحدث عن زميله بالمنتخب، ومدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، قائلا: "عليه أن يتجنب الأفعال الصبيانية" وذلك تعليقا على تلاسنه مع ألبارو أربيلوا لاعب الملكي.

وقال في هذا الصدد: "على اللاعبين المخضرمين مثل بيكيه أن يتجبنوا السقوط في مثل هذه الأفعال الصبيانية، ولكنني أعتقد أنه في النهاية أي دعابة بسيطة لا تعد أمرا سيئا لكن إذا كانت تقال في التوقيت المناسب ودائما دون أن تقلل من احترام الغير".

كما تحدث عن رئيس الملكي، فلورنتينو بيريز، وقال إنه "أفضل رئيس للنادي" وإنه "مثل والده"، مشيرا إلى أنه حال توج ريال مدريد بلقب التشامبيونز ليج، فسيكون هذا "عاما عظيما".

وأضاف "فوزنا بالكلاسيكو في كامب نو كان بمثابة صدمة كبيرة لهم على المستويين المعنوي والنفسي. اعتقد أنني أكون سعيدا عندما يخسر برشلونة. فكل شيء سيئ لبرشلونة هو جيد لريال مدريد".

كما تحدث عن أتليتكو مدريد ومدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني "أنا معجب كثيرا بالتشولو. تعجبني فلسفته وأداء الفرق التي يدربها، ولكن لا يعجبني الناس الذين يمثلون أنفسهم كضحية، هذا يكون أمر زائد عن حده".