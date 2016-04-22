تقارير - مفاوضات لتمديد عقد رونالدو مع ريال مدريد للاعتزال فيه

(إفي): ذكرت تقارير إخبارية أنه قبل شهرين بدأت مفاوضات بين جورجي مينديش وكيل البرتغالي كريستيانو رونالدو وناديه ريال مدريد من أجل تمديد عقده حتى 2020 أو 2021.

وكانت صحيفة (الكونفيدنشيال) الإسبانية قد ذكرت أول أمس الأربعاء أن المفاوضات تهدف لتمديد عقد كريستيانو إلى 2020 ، إلا ان صحيفة (آس) ذكرت اليوم أن المهاجم البرتغالي يرغب في التمديد حتى 2021 ليعتزل وهو بين صفوف الملكي في عمر 36 عاما.

ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل، فيبدو أن هناك توافقا بين ريال مدريد وكريستيانو، وانه قد يتم اتمام إتفاق هذا الصيف والإعلان عنه.

ومنذ انتقال كريسيتانو لريال مدريد في 2009 قادما من مانشستر يونايتد، ساهم في إحداث قفزة في رصيد الفريق من الأهداف ليصبح الهداف التاريخي للملكي الذي عاد هذا الموسم لتجاوز الـ100 هدف في الليجا حيث ارتفع عدد أهداف الفريق في الدوري إلى 101 بعد الفوز على فياريال الأربعاء بثلاثية نظيفة.

ويعد هذا الموسم السابع على التوالي الذي يتجاوز فيه عدد أهداف الملكي 100 ، علما بأن جميع هذه المواسم حظيت بتواجد كريستيانو.

ويعتبر ريال مدريد أول فريق يتمكن من تجاوز الـ100 هدف في سبعة مواسم متتالية في تاريخ بطولات الدوري الخمس الكبرى.

وقبل انتقال كريستيانو للفريق، كان الملكى قد تمكن مرة واحدة من تجاوز 100 هدف في نفس الموسم وذلك في موسم 1989-1990 عندما وصل عدد اهدافه لـ107.

وعلاوة على ذلك، سجل كريستيانو هذا الموسم 47 هدفا في جميع المسابقات التي ينافس فيها الملكي، ويبدو أن هذا العدد سيتجاوز الـ50 للموسم السادس على التوالي في ريال مدريد.