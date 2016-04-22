ديلي ميل: ليستر سيتي واثقون من تتويج محرز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

هل يكون رياض محرز لاعب أول ليستر سيتي أول عربي يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا؟ هذا الأمر يبدو قريبا من الحدوث طبقا لاعتقاد إدارة ناديه.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية تقريرا أشارت فيه إلى أن ليستر سيتي لديه اقتناع كبير بأن محرز توج بالفعل بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا الموسم الجاري.

ويتنافس محرز مع كل من جيمي فاردي ونجولو كانتي زملائه في الفريق، وهاري كين من توتنام، وديميتري باييه من وست هام، ومسعود أوزيل من أرسنال للفوز بالجائزة.

وأوضح التقرير بأن محرز كان في طريقه للاعتذار عن عدم حضور حفل توزيع جوائز الموسم في الدوري الإنجليزي الذي سيقام الأحد المقبل بسبب خوضه للقاء سوانزي سيتي قبله بعدة ساعات.

ولكن أصر المسؤولون عن الحفل على ضرورة وجود اللاعب الجزائري فيه ما دفع ليستر سيتي للاعتقاد بأن لاعبهم توج بالفعل بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

كما أشار التقرير إلى أن ليستر سيتي قد يلجأ للطائرة الخاصة لمالك الفريق من أجل نقل محرز وكانتي وفاردي إلى لندن عقب مواجهة سوانزي سيتي مباشرة للحاق بالحفل.

وسجل محرز 16هدفا خلال الموسم الجاري وصنع 11 آخرين ساهموا في تصدر ليستر سيتي لجدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن توتنام أقرب ملاحقيه قبل أربع جولات على نهاية الموسم.