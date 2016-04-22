أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو..محمد صلاح يقود حملة "أنت أقوى من المخدرات" للتوعية بمخاطر الإدمان

Google+ Print
بالفيديو..محمد صلاح يقود حملة "أنت أقوى من المخدرات" للتوعية بمخاطر الإدمان بالفيديو..محمد صلاح يقود حملة "أنت أقوى من المخدرات" للتوعية بمخاطر الإدمان
شارك الكابتن محمد صلاح، مهاجم روما الإيطالى والمنتخب الوطنى فى حملة "أنت أقوى من المخدرات" التى ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى ضمن حملة كبيرة تقودها الوزارة، حيث تطوع "محمد صلاح" بتصوير إعلان يوضح من خلاله مخاطر تعاطى المخدرات والإدمان، من خلال بث رسائل توعية للشباب تحت عنوان "أيوه بتسابق الزمن والوقت بيجرى.. أيوه متقلدشى حد ولازم تضحك.. أيوه إحلم ببكرة.. قول أيوه لكل حاجة هتوصلك.. وقول لأ لأى حاجة هتوقفك.. أنت أقوى من المخدرات".

من جانبه أكد الكابتن محمد صلاح أنه شارك فى حملة "أنت أقوى من المخدرات" متطوعا لإيمانه بأهمية القضية والعمل على بث رسائل توعية للشباب عن مخاطر الإدمان وأضرار تعاطى المخدرات، وذلك ضمن سلسلة إعلانات سيقوم بها كعمل قومى لحماية الشباب والبعد عن الإدمان.

فى نفس السياق، شارك أيضا الفنان محمد رمضان فى حملة "أنا أقوى من المخدرات" باعتباره الشخصية الأقرب لفئة الشباب بعدما أوجد تفاعلا غير مسبوق مع هذه الحملة سواء على الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أو صفحة الصندوق على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وكذلك مشاركة الفنان أحمد جمال والذى أطلق أغنية "قوم اختار حياتك" لحث الشباب على الابتعاد عن المخدرات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا

بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة

بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت»

بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت»