بالفيديو..محمد صلاح يقود حملة "أنت أقوى من المخدرات" للتوعية بمخاطر الإدمان

شارك الكابتن محمد صلاح، مهاجم روما الإيطالى والمنتخب الوطنى فى حملة "أنت أقوى من المخدرات" التى ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى ضمن حملة كبيرة تقودها الوزارة، حيث تطوع "محمد صلاح" بتصوير إعلان يوضح من خلاله مخاطر تعاطى المخدرات والإدمان، من خلال بث رسائل توعية للشباب تحت عنوان "أيوه بتسابق الزمن والوقت بيجرى.. أيوه متقلدشى حد ولازم تضحك.. أيوه إحلم ببكرة.. قول أيوه لكل حاجة هتوصلك.. وقول لأ لأى حاجة هتوقفك.. أنت أقوى من المخدرات".

من جانبه أكد الكابتن محمد صلاح أنه شارك فى حملة "أنت أقوى من المخدرات" متطوعا لإيمانه بأهمية القضية والعمل على بث رسائل توعية للشباب عن مخاطر الإدمان وأضرار تعاطى المخدرات، وذلك ضمن سلسلة إعلانات سيقوم بها كعمل قومى لحماية الشباب والبعد عن الإدمان.

فى نفس السياق، شارك أيضا الفنان محمد رمضان فى حملة "أنا أقوى من المخدرات" باعتباره الشخصية الأقرب لفئة الشباب بعدما أوجد تفاعلا غير مسبوق مع هذه الحملة سواء على الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أو صفحة الصندوق على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وكذلك مشاركة الفنان أحمد جمال والذى أطلق أغنية "قوم اختار حياتك" لحث الشباب على الابتعاد عن المخدرات.