الرئيس السيسى يغادر مطار القاهرة بعد توديع ولى عهد أبو ظبى

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى مطار القاهرة منذ قليل وذلك بعد أن ودع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية بالمطار القاهرة، وذلك بعد الزيارة التى بحثا خلالها سبل تعزيز العلاقات الثناىية بين البلدين، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد التقى ولى عهد أبو ظبى بحضور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربىى وسامح شكرى وزير الخارجية، ناقشوا عددا من القضايا منها السورية واليمنية والليبية والفلسطينية، وبحث زيادة الاستثمارات الإماراتية بالقاهرة.

الصالة الرئاسية بمطار القاهرة تفتح أبوابها استعدادا لمغادرة ولى عهد أبو ظبى

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