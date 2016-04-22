أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس السيسى يغادر مطار القاهرة بعد توديع ولى عهد أبو ظبى

Google+ Print
الرئيس السيسى يغادر مطار القاهرة بعد توديع ولى عهد أبو ظبى الرئيس السيسى يغادر مطار القاهرة بعد توديع ولى عهد أبو ظبى
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى مطار القاهرة منذ قليل وذلك بعد أن ودع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية بالمطار القاهرة، وذلك بعد الزيارة التى بحثا خلالها سبل تعزيز العلاقات الثناىية بين البلدين، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد التقى ولى عهد أبو ظبى بحضور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربىى وسامح شكرى وزير الخارجية، ناقشوا عددا من القضايا منها السورية واليمنية والليبية والفلسطينية، وبحث زيادة الاستثمارات الإماراتية بالقاهرة.

الصالة الرئاسية بمطار القاهرة تفتح أبوابها استعدادا لمغادرة ولى عهد أبو ظبى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365